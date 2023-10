SPORT E PREVENZIONE: UN BINOMIO VINCENTE A FAVORE DELLA SALUTE

La Meloni difende le scelte sulla sanità ma, nel contempo, con il NADEF (Nota di Aggiornamento Documento Economico Finanziario), riduce i fondi destinati alla prevenzione, alla cura ed all’assistenza delle persone. Il populismo della destra narra una realtà fantasiosa che i cittadini subiscono sulla propria pelle. La prevenzione è la chimera, si riducono i controlli del tumore alla mammella, al collo della cervice uterina e del colon-retto, tre patologie per le quali le regioni, da anni, hanno avviato screening mirati. I dati dividono l’Italia in due: i controlli effettuati al Nord, per la prevenzione, sono quasi il doppio rispetto a quelli del Sud e delle Isole. Le lunghe liste di attesa, la mancanza di personale, medico e paramedico, sottoposto a doppi turni consecutivi, inclusi quelli notturni, riduce la capacità di cura delle patologie croniche con ulteriori costi per le disastrate casse della sanità. È foraggiata la sanità privata e quella intramoenia offerta dagli ospedali pubblici, con prenotazioni a breve termine ed elevate tariffe simili a quelle dei privati, mentre si allungano le liste di attesa composte da persone fragili e con reddito basso. Un’indagine dei NAS ha portato alla luce favoritismi e manomissioni delle liste di attesa. La notizia è riportata dal Sole 24 Ore del 7 settembre 2023, sono state controllate 3884 liste di attesa e denunciati 26 medici che hanno favorito propri pazienti privati e conoscenti. Liste di attesa in Campania si allungano anche per le comuni analisi a fronte del limitato budget messo a disposizione dei centri accreditati che, sin dai primi giorni del mese, non possono erogare le prestazioni in regime di convenzione a fronte dell’esaurirsi delle somme messe a disposizione dalla regione Campania. il risultato è semplice: il privato si arricchisce, mentre alla sanità pubblica mancano lenzuola, coperte e strumentazioni funzionanti a tutto svantaggio dei cittadini campani che, in media, vivono 3-4 anni in meno rispetto alla media italiana (fonte ISTAT).