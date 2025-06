L’ Amministrazione Comunale di Ariano, premia il GSA Pallavolo Ariano ASD

Visualizzazioni: 232

Il 29 maggio scorso nella Sala Consiliare di Ariano Irpino , la locale Amministrazione Comunale ha conferito

un riconoscimento al GSA per la splendida promozione in serie C. Una cerimonia sobria che ha visto la vice sindaca dott.ssa Grazia Vallone ricevere la numerosa delegazione del GSA capeggiata dalla presidente Grazia Pratola. La vice sindaca si è complimentata con tutti i protagonisti del prestigioso successo ottenuto, sottolineando che tale affermazione rappresenta il frutto del continuo lavoro che il club del Tricolle svolge da 50 anni con i giovani del nostro territorio . La presidente Pratola del GSA ha ringraziato l’Amministrazione per la sensibilità dimostrata ed ha ribadito che gli obiettivi societari si sviluppano attraverso progetti tecnico – agonistici e soprattutto con programmi formativi volti all’inclusione sportiva.

Il d.t. Giulio Filomena nel suo intervento ha dichiarato che il risultato ottenuto dai ragazzi è scaturito da un impegno costante negli allenamenti, dalla capacità di fare gruppo , dalla resilienza dimostrata e dalla giusta scelta di affidare la conduzione della squadra a Nico Medici: tecnico preparato , profondo conoscitore del Volley , eccellente motivatore e figura essenziale per forgiare i nostri talenti locali e portarli nella massima serie regionale. L’incontro si è chiuso con l’attribuzione delle medaglie agli atleti che sono state consegnate dalla vice sindaca , dall’ass. Perito e dall’ass. La Braca .

In segno di stima, il GSA ha lasciato agli amministratori il gagliardetto della società ed il Manuale di Volley S3, scritto dal prof. Giulio Filomena, Pasquale d’Aniello, Michele Ruscello.