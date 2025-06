Ad Ariano Irpino alle ore 23,00 di domenica 8 giugno 2025, hanno votato: per il Referendum abrogativo 3307 votanti su 17.499 elettori,pari al 18,90 %

Visualizzazioni: 267

Il comune di Ariano Irpino, informa la cittadinanza che a seguito dell’ultimazione dei lavori di riqualificazione del centro storico, a partire da domenica 8 giugno 2025 sarà riaperta alla circolazione veicolare e pedonale, la seguente viabilità:

Via D’Afflitto

Via Prolungamento Marconi

Via Werthmuller (a senso unico verso Via Marconi)

Via Albanese

Via Calvario

Via Castello

Di seguito l’ordinanza integrale del dirigente dell’area di vigilanza:

VISTE le comunicazioni inoltrate dall’impresa capofila dell’ATI appaltatrice dei lavori di “Riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione del centro storico con interventi di rigenerazione fisica e sociale del sistema delle piazze”, con le quali veniva richiesta l’emanazione di Provvedimento di riapertura al traffico delle strade cittadine via D’Afflitto, via prol. Marconi, via Werthmuller, via Albanese, via Calvario e via Castello, a seguito di ultimazione dei lavori ivi eseguiti; VISTA la Comunicazione con la quale l’Area Tecnica di questo Ente autorizzava l’inizio dei lavori; CONSIDERATO che si rende necessario procedere, pertanto, all’emanazione del provvedimento richiesto al fine di restituire alla pubblica utilità le aree interessate; VISTO il Decreto Sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; VISTI gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni; PER MOTIVI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE ED INTERESSE PUBBLICO O R D I N A : con decorrenza 8 giugno 2025, la riapertura alla circolazione veicolare e pedonale delle seguenti strade cittadine: via D’Afflitto, via prol. Marconi, via Werthmuller (con senso unico di marcia dir. via Marconi), via Albanese, via Calvario e via Castello, nel rispetto della disciplina di circolazione previgente. L’impresa esecutrice dei lavori è incaricata della tempestiva apposizione della segnaletica stradale necessaria e conforme al vigente Codice della Strada, sollevando questa Amministrazione da ogni responsabilità in merito e da danni che eventualmente dovessero essere causati a terzi per effetto del presente dispositivo, ai sensi dell’art. 2051 cc, nonché della realizzazione di passaggi tutelati per garantire il transito pedonale in deroga. Il personale appartenente agli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs 285/92 e ss.mm.ii. è incaricato della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, salvo altre violazioni. Si avverte che contro la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Campania.