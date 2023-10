Franza:”Destinare al piano di zona un’area totalmente riqualificata che diventi luogo di aggregazione”

“Abbiamo partecipato ieri sera a Sturno, invitati dal Sindaco Vito Di Leo, ad un incontro pubblico in cui si è parlato di sicurezza ed in particolare di Controllo di Vicinato, il protocollo proposto dalla Prefettura per cercare di arginare, attraverso la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, sopratutto (ma non solo) il fenomeno sempre più dilagante dei furti in villette e in appartamenti. È emersa grande preoccupazione per un problema che va aggravandosi sempre di più, e grande attenzione rispetto ad una misura di prevenzione che altrove sta dando buoni risultati e che insieme agli amministratori e ai cittadini presenti abbiamo cercato di analizzare nei particolari, anche al fine di sfatare alcuni pregiudizi e luoghi comuni.

Il Comune di Sturno adotterà, con delibera consiliare, il protocollo.

Auspichiamo che lo facciano a breve anche altri Comuni, in primis quello di Ariano, nel quale come consiglieri comunali di opposizione stiamo conducendo, fin dall’inizio della consiliatura, questa battaglia. Non si può continuare a restare inerti rispetto ad un fenomeno che crea grandissimo allarme tra i cittadini, soprattutto in alcune contrade particolarmente prese di mira, in cui si vive in uno snervante e quotidiano stato di assedio che sta esasperando non poco i residenti e che potrebbe determinare reazioni e derive incontrollabili”.