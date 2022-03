GIORNATA IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE MAFIE,MARAIA(M5S):IMPEGNO COMUNE DI ISTITUZIONI E CITTADINI

Stamani ho partecipato anche io alla manifestazione nazionale tenuta a Napoli. Impressionante la partecipazione delle persone ,testimonianza più chiara che il problema della mafia, è molto sentito tra le persone e soprattutto fra i giovani. Proprio la presenza molto ampia di giovani è la prova che c’è ancora una speranza di poter cambiare le cose, perché c’è chi ascolta i problemi e, confrontandosi con le generazioni più grandi, chiede delle risposte chiare e concrete, per cacciare la mafia dalle istituzioni, denunciando i soprusi, e non voltandosi dall’altra parte quando si è testimoni di reati, anche di quelli ambientali. L’invito di oggi è quello di denunciare tutti i tipi di reati, come le estorsioni, le intimidazioni, il riciclaggio all’interno di attività pulite, e quei reati, soprattutto nel Mezzogiorno, che inquinano la nostra terra. Come dice lo stesso slogan “Terra mia. Coltura |Cultura” la terra va tutelata, a partire dall’attenzione che ognuno di noi deve avere al contesto in cui viviamo, alla nostra quotidianità; va tutelata la sua cultura e la sua coltura, quindi la salubrità dell’ambiente che viviamo. Anche la provincia di Avellino ha bisogno di un impegno concreto da parte di istituzioni e cittadini per impedire infiltrazioni nel tessuto economico sano dell’Irpinia e per proteggere la nostra terra dai reati ambientali, molto diffusi in Regione Campania. L’Irpinia ancora in gran parte incontaminata dalle infiltrazioni camorristiche può essere la terra dalla quale far partire il riscatto dell’intera Regione