Raccolta Oli Esausti – Attivato il nuovo sistema di raccolta con contenitori collocati in periferia

Si informa la cittadinanza che sul territorio comunale è stato attivato il nuovo servizio di raccolta oli vegetali esausti per uso domestico a cura di “Ecopan S.r.l.”.

I contenitori sono stati installati presso le seguenti postazioni rifiuti già esistenti:

1 piazzale antistante il cimitero;

2 postazione raccolta rifiuti località Stratola;

3 postazione raccolta rifiuti località Manna.

L’olio (esclusivamente quello utilizzato per scopi alimentari: residui di frittura, oli e grassi deteriorati e scaduti, residui di olio di conserve e prodotti in scatola) può essere conferito direttamente all’interno dei contenitori.



Non possono invece essere conferiti lubrificanti, maionese, salse, sostanze chimiche e altri liquidi.





Si ricorda che il corretto smaltimento degli oli usati è una pratica fondamentale per la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente; ora che il servizio viene erogato in maniera capillare sul territorio comunale con postazioni per la raccolta ben visibili e facilmente accessibili. Si confida in un corretto e costante utilizzo da parte dei cittadini per trasformare un costo economico in una risorsa rinnovabile che promuova l’economia circolare