L’arianese Lorenzo Sicuranza presenta il suo cortometraggio “Close” a Venezia

Musica, concerti, danza, teatro, spettacolo, arte, sport, libri: l’obiettivo è creare un programma eterogeneo ed originale, a forte connotazione nazionale e internazionale, per i cittadini arianesi e i tanti turisti che visiteranno la bella Ariano.

Il Comune di Ariano Irpino, guidato dal Sindaco Enrico Franza, ha pubblicato l’avviso esplorativo per la presentazione di proposte di eventi culturali e di attività di intrattenimento, che assumono notevole rilevanza sociale e culturale per l’Amministrazione, sia per la funzione di aggregazione sociale, che di promozione turistica.

Creatività, originalità e valorizzazione identitaria e turistica della Città: sono alcune delle linee guida per la redazione del programma di eventi della stagione estiva ed invernale 2024/ 2025.

«La cultura è un elemento centrale per lo sviluppo della nostra Città, la direzione artistica sarà improntata, difatti, ad incentivare l’attrattività di Ariano” – dichiara il Sindaco Enrico Franza – “promuovendo le tradizioni culturali e folcloristiche del territorio, lo slancio turistico, la valorizzazione degli aspetti culturali e della storia irpina, la promozione e l’immagine della città, con ricadute positive sull’intera collettività arrecando significativi benefici anche alle attività economiche, produttive e commerciali. L’obiettivo è quello di proporre Ariano come meta culturale e di svago durante tutto l’arco dell’anno e creare una proposta di valore per un pubblico eterogeneo, per cultura, gusti e fasce di età, che lo scorso anno ha risposto con grande entusiasmo e partecipazione. Un grande obiettivo, perché sia d’estate che d’inverno” – conclude il Sindaco – “intendiamo realizzare un doppio programma. Due programmazioni che si muovono in contemporanea: Ariano è e sarà un punto di riferimento per l’intero territorio e non si limiterà al solo mese di agosto. “Ariano tutto l’anno”, questa la scommessa avvincente che abbiamo lanciato come Amministrazione, potendo contare su una cittadinanza attiva e sempre entusiasta. Avremo finalmente nuove location da esplorare e grandi ritorni da riassaporare, tra queste il nostro amato rione Tranesi. Non vi resta che partecipare e contribuire alla crescita della nostra Bella Ariano.”

Inoltre, si comunica, che in data 17 maggio 2024 (venerdì) alle ore 15.00, presso la sala consiliare di Palazzo di Città, si terrà un incontro con tutte le associazioni e tutti i soggetti del terzo settore che operano negli ambiti della cultura, dello sport, della promozione del territorio e dell’enogastronomia locale, diretto e finalizzato all’organizzazione generale, all’armonizzazione delle date degli eventi e ad illustrare, nel dettaglio, la documentazione da produrre e presentare entro i termini.

Il Comune di Ariano Irpino, con il presente avviso, rivolto a persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, ed istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private, intende realizzare un programma di eventi culturali ed intrattenimento da offrire alla cittadinanza, al fine di promuovere le tradizioni culturali e folcloristiche del nostro territorio, da svolgersi nel corso dell’anno (periodo estivo, da giugno ad ottobre 2024 e periodo invernale, da ottobre 2024 a marzo 2025).

I soggetti interessati potranno far pervenire la loro manifestazione di interesse presso l’Ufficio protocollo del Comune di Ariano Irpino in una delle seguenti modalità: a) in forma cartacea, in busta chiusa, consegnata a mano; b) in formato elettronico tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.arianoirpino@asmepec.it.:

PER GLI EVENTI ESTIVI entro le ore 12:00 del giorno 31 maggio 2024

PER GLI EVENTI INVERNALI : entro le ore 12:00 del giorno 20 settembre 2024.

Al fine di dare massima divulgazione alle tempistiche per la presentazione delle domande, si allegano al presente comunicato l’Avviso della Manifestazione d’interesse e l’Avviso per coloro che sono interessati all’organizzazione di pubblici eventi e di manifestazioni temporanee di qualsiasi natura.

Ulteriori dettagli e informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune di Ariano Irpino www.comunediariano.it