Provinciali-Meola (Irpinia Protagonista): “Basta dinosauri nei banchi di Palazzo Caracciolo”

Avellino, 13 dic – “Rappresento la competenza e il rinnovamento. Mi impegno a dare un contributo di idee e di passione politica per rendere possibile il cambiamento. Ai giovani amministratori dico dobbiamo avere il coraggio di voltare pagina, basta dinosauri nei banchi di Palazzo Caracciolo”. Lo ha detto il candidato al consiglio provinciale di “Irpinia Protagonista”, Romualdo Meola, a margine di un incontro con alcuni amministratori della Valle Ufita.”Ai soliti nomi che si candidano, ininterrottamente, da 30 anni contrappongo la mia storia di giovane amministratore che intende la rappresentanza come servizio alle piccole comunità. In consiglio provinciale mi batterò per la pulizia delle strade provinciali e dalla sistemazione delle buche. È su questo che si deve volgere l’interesse se aspiriamo che la Provincia torni ad essere percepita dai cittadini come istituzione, dopo una scellerata riforma che l’ha resa un Ente di secondo livello, sottraendo il voto al popolo”.Per l’ ingegnere Meola “è fondamentale mettere mano al Piano territoriale di coordinamento provinciale per organizzare una nuova pianificazione urbanistica, tenendo presente le mutate esigenze di sviluppo del territorio e degli investimenti inerenti la realizzazione della stazione Hirpinia”.