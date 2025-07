ARIANO MUSIC STATION 2025-Fede, gusto, musica e tradizione: la festa che siamo

Visualizzazioni: 121

L’Italia ha una crescita ridotta rispetto all’Eurozona, nel 2024 il Pil è cresciuto del +0,7% mentre nell’UE è aumentato, in media, del +1%. Il Sud è più frizzante, con la Sicilia e la Campania a +1,5% e +1,3% a seguire le altre regioni meridionali, mentre al Nord si registra il Pil negativo di Liguria -0,5% e Valle D’Aosta -0,1%. Il Meridione con il +1% cresce più del Centro-Nord +0,6% e, nel biennio 2022-2024, è aumentato del +8,6 a fronte di +5,6% del Centro-Nord (Rapporto Svimez 2024 e Sole24 Ore, giugno 2025). Il Sud cresce in quanto è aumentato l’utilizzo dei soldi messi a disposizione dal PNRR da parte delle comunità locali, a conferma della tesi della Svimez che, in passato come ora, reputa fondamentale puntare sui porti di Napoli, di Gioia Tauro, di Augusta e di Catania, posti in posizione strategica per l’approdo delle navi containers provenienti da Suez, dotandoli di infrastrutture moderne e dell’alta velocità per il trasferimento veloce delle merci sino nel cuore dell’Europa, essenziale per la creazione di migliaia di posti di lavoro, sia diretti che nell’indotto. Il Sud è diventata la locomotiva d’Italia, afferma la Meloni, in tal modo, si rafforza la volontà politica del governo di portare a compimento il regionalismo differenziato, ritenendo orami superata la Questione Meridionale, mai affrontata e risolta. Il Meridione è privo di infrastrutture moderne, la disoccupazione è doppia ed il reddito è la metà rispetto al Centro-Nord, ogni anno emigrano oltre 100 mila cittadini diretti verso il Nord Italia ed i paesi dell’UE. La desertificazione dei servizi pubblici lo rende poco ospitale né l’incremento degli assegni di famiglia induce i giovani a rimanere al Sud e creare una famiglia con prole. Lo spopolamento delle aree interne è la triste realtà, bisogna rimette in moto il motore economico del Sud, non basta solo il turismo, occorrono azioni convergenti di sistema di lungo durata che assicurino risorse agli enti locali necessarie a ridurre le disuguaglianze e condurre il Paese all’unificazione, mai realizzata sino ad oggi.