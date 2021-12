Ad Ariano Irpino domani 14 dicembre, intervento di derattizzazione

3,347 visualizzazioni totali

E’ in programma domani – lunedì 13 dicembre – la presentazione dell’Hub di Avellino di “Sistema Irpinia”, presso Palazzo Caracciolo in piazza Libertà. L’appuntamento è alle 17,30.

Proprio nell’Hub di Avellino verrà collocato uno dei sei defibrillatori acquistati dalla Provincia di Avellino, da installare all’interno degli uffici delle varie sedi (Palazzo Caracciolo, ex Caserma Litto, Carcere Borbonico e Palazzo della Cultura).

Uno di questi sarà installato in piazza Libertà, nelle immediate vicinanze dell’Hub di “Sistema Irpinia”, a disposizione dei soccorritori esterni. Nelle more dell’espletamento delle procedure di autorizzazione, sarà disponibile all’interno dell’infopoint.