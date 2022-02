Provincia-Carnevale al Museo Irpino

A Carnevale il Museo Irpino si fa in tre con un ricco programma di eventi dedicati alla festa più scherzosa dell’anno!

Da giovedì 24 febbraio a martedì 1 marzo al Museo si farà festa con eventi a tema e per tutti i gusti!

Si inizia giovedì 24 con Una leggenda per Carnevale, un’attività ludico didattica per bambini dai 4 ai 6 anni. Si continua venerdì 25 e sabato 26 con Travestimenti da Museo, una speciale visita guidata per grandi e piccoli a tema “Ottocento” e con la premiazione del travestimento o dell’accessorio più originale! I festeggiamenti termineranno martedì 1 marzo con A Carnevale…ogni lupo vale, un’attività didattica destinata a bambini dai 7 ai 12 anni nel corso della quale saranno realizzate delle originali maschere da “lupacchiotti” per diventare protagonisti della festa più allegra dell’anno e che affonda le sue radici nell’antica Roma.

Un’occasione per tornare al Museo e divertirsi!

Programma dettagliato

Giovedì 24 febbraio

h. 16.30-18.30

Una leggenda per Carnevale

Palazzo della Cultura_Corso Europa

Gli uomini che formavano il corteo dei Lupercalia, il Carnevale dell’antica Roma, indossavano maschere di lupi. Ma il lupo è il protagonista anche della nascita dell’antica tribù degli Irpini.

Una favola antica per i nostri piccoli visitatori che riprodurranno per la festa più divertente dell’anno un’antica leggenda irpina!

Attività ludico-didattica per bambini dai 4 ai 6 anni

prenotazione obbligatoria

max 10 partecipanti

Venerdì 25 febbraio e Sabato 26 febbraio

h. 17.00-18.00

Complesso Monumentale Carcere Borbonico

Travestimenti da Museo

Una speciale visita guidata in maschera tra le sale del Complesso Monumentale Carcere Borbonico! Invitiamo, grandi e piccoli, ad indossare un accessorio, una maschera o un vestito a tema Ottocento! Al travestimento più originale sarà consegnato un gustoso omaggio!

prenotazione obbligatoria

max 15 partecipanti a visita

Martedì 1 marzo

h. 10.00-12.00

Palazzo della Cultura_Corso Europa

A Carnevale…ogni lupo vale!

I nostri giovani amici dovranno realizzare delle maschere da “lupacchiotti” per diventare protagonisti della festa più scherzosa dell’anno, che affonda le sue radici nei Lupercalia, il Carnevale dell’antica Roma.

Le realizzazioni più belle faranno parte del nostro photoalbum su Facebook per essere votate da tutti con l’hashtag #MuseoinMaschera.

Attività ludico-didattica per bambini dai 7 ai 12 anni

prenotazione obbligatoria

max 10 partecipanti