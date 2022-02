Radioterapia al Frangipane, via libera dal Ministero

A seguito dell’approvazione da parte della Regione Campania del progetto esecutivo (Decreto Dirigenziale n. 7 del 20.01.2022) per l’intervento “Acceleratore lineare ad energia media e multipla” da destinare al P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, il Ministero della Salute con Decreto Dirigenziale ministeriale n. MDS-DGPROGS-30 del 15.02.22 ha ammesso a finanziamento l’intervento per la realizzazione della Radioterapia presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino.

“Abbiamo lavorato molto per ottenere questo risultato storico per la provincia di Avellino, che finalmente potrà contare su un servizio fondamentale non solo per la popolazione di Ariano Irpino ma per tutto il territorio irpino. – afferma il Direttore Generale dell’Asl, Maria Morgante – Nei prossimi giorni verranno messe in campo tutte le azioni al fine di concludere velocemente le procedure per l’affidamento dei lavori. L’obiettivo è completare l’intervento in tempi celeri”.

L’intervento rientra nell’ambito del Programma di riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione di cui al DM 6.12.2017. per un importo complessivo di 6.029.149 euro, di cui 3.744.000 euro a carico dello Stato, 197.052 euro a carico della Regione Campania e 2.068.096 euro a carico dell’Azienda Sanitaria Locale.