Partito il Servizio Civile in Comune

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino ha scelto di dare una risposta concreta e tangibile all’accorato appello dei tanti cittadini che, emotivamente scossi dagli eventi drammatici e luttuosi che hanno interessato questo luogo della nostra Ariano, ci hanno richiesto vicinanza e presenza anche attraverso l’installazione della rete metallica anti-scavalco e la messa in sicurezza del ponte della Strada Panoramica.

“Siamo pienamente consapevoli” – afferma il Sindaco, Enrico Franza” – che, pur essendo questo un intervento importante, non potrà certamente dirsi risolutivo; non per un fenomeno così complesso, legato ad implicazioni di carattere sociale, psicologico e contestuale. Stiamo lavorando perché il nostro sistema di assistenza e supporto, insieme anche e soprattutto al nostro Consorzio Sociale, si fortifichi e possa essere di serio aiuto a quanti ne hanno e ne avranno bisogno.”

Sono già operativi i lavori di trasferimento della sede del Consorzio nello stabile che prima dapprima avrebbe dovuto accogliere la scuola di “Arti e Mestieri”, ma che certamente avrà nuova vita altrove, – come già sappiamo – lasciando che i temi sociali e di disagio, sempre più in crescita purtroppo, vengano trattati dall’Ente come meritano