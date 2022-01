Maraia (M5S):”Azzeriamo l’IVA 2022 sugli aumenti delle bollette luce e gas”

Mastella e Bosco affidano la segretaria provinciale di Avellino al sindaco di Montefredane

Avellino, 15 gen. – “Ringrazio i vertici regionali e nazionali di Noi di Centro per la fiducia che hanno voluto accordarmi nel tentativo di organizzare questa nuova esperienza politica in provincia di Avellino. Ritengo necessario avviare immediatamente un dialogo intelligente sulle questioni dello sviluppo e della crescita dell’Irpinia, per questo è fondamentale insediare una cabina di regia sul Pnrr guidata dall’Amministrazione provinciale nella quale coinvolgere docenti universitari, manager e rappresentanti degli ordini professionali”. Così in una nota Ciro Aquino, nominato stamani, da Clemente Mastella e Luigi Bosco, segretario provinciale di Noi di Centro Avellino.”Alla luce della interlocuzione nazionale avviata con Cambiamo e Italia Viva, non possiamo che immaginare anche in Irpinia un cammino comune con queste forze politiche. Lavoriamo, dunque, per ricomporre un’area di centro che gode già di un’ampia rappresentanza nel Consiglio regionale della Campania, e che sui territori può ambire ad assumere sempre più una posizione di leadership autonoma o che determina le maggioranze”, conclude il sindaco di Montefredane.