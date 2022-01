Covid e calcio- La crisi della Vis Ariano approda in consiglio comunale

Da Marco La Carita’, consigliere di minoranza, riceviamo e pubblichiamo

Di fronte alla crisi del calcio, acuita dalla pandemia da Covid 19, e al rinvio dei campionati dilettantistici fino al 23 gennaio che graverà ancora di più sul dissesto economico – finanziario delle società, non potevamo rimanere insensibili. Abbiamo quindi inteso portare all’attenzione del Consiglio Comunale di domani, con una mozione firmata dai consiglieri di minoranza, la situazione di stallo che sta vivendo la Vis Ariano Accadia. In questo clima plumbeo le istituzioni, a prescindere dai colori e dalle bandiere, devono ergersi ancora di più a bussola di una società smarrita per ridare dignità e valori ai giovani. E il calcio, come tutto lo sport, è fonte di valori, di benessere psicofisico, di aggregazione sociale e soprattutto è un forte deterrente per le devianze giovanili. Proprio per questo, come minoranza, abbiamo messo al centro dell’agenda politica (oltre a problematiche di respiro diverso) anche la crisi economica–finanziaria che sta vivendo la Vis Ariano Accadia al fine di tracciare un percorso futuro per tante giovani generazioni. Attendiamo con fiducia, nonostante l’eccessivo tempo trascorso, l’attuazione della delibera di consiglio comunale di aprile 2021 per il rifacimento degli spalti del Renzulli, argomento da noi proposto.

