Convocato il Consiglio Comunale in seduta monotematica sulla questione AMU

L’associazione culturale “Progetto Riformista” vuole dare voce a quanti in questo momento provano un senso di impotenza e sgomento davanti alle immagini che ci arrivano dall’Ucraina.

Vuole farlo attraverso una manifestazione che si terrà Martedì 12 Aprile 2022 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e sarà aperta a tutti: Cittadini, Istituzioni, Scuole, Associazioni e quanti vorranno anche silenziosamente con la propria presenza ribadire il loro NO alla Guerra come mezzo di risoluzione delle controversie.

Il luogo di incontro, nel totale rispetto delle norme anti COVID-19, è individuato in Piazza Mazzini, per poi procedere con il corteo verso Piazza Plebiscito, luogo di chiusura della manifestazione.

La guerra che ora interessa l’Ucraina, vicina a noi non solo geograficamente, non deve farci dimenticare che in molti Paesi si soffre per guerre che forse sentiamo più lontane ma che sono anche esse causa di sofferenze e di povertà. “Siamo impotenti dinnanzi a tanto orrore, ma non possiamo restare indifferenti in un mondo che ha un’ardente sete di pace.” Cit.

Spinti dalla necessità di voler dimostrare che c’è un altro mondo fatto di persone che amano la vita, la grazia, la solidarietà e tutto ciò che invece la guerra è capace di vanificare e distruggere, si vuole mandare un messaggio di Pace e di vicinanza a Donne, Uomini e soprattutto bambini, anche ospiti della nostra comunità, che in questi giorni sentono ripetutamente parole come: guerra, distruzione, morte e che queste parole purtroppo le hanno sperimentate sulla loro pelle. Mentre in Europa si discute ancora sulla necessità del gas russo, in Ucraina ci sono donne e uomini inermi che stanno vivendo la più atroce delle barbarie: vedere distrutte le proprie case ed essere costretti a scappare dalla loro terra senza sapere quando e se potranno fare ritorno alla loro vita. In un mondo che noi consideriamo civile questo non dovrebbe esistere, la libertà e l’autodeterminazione dovrebbero essere diritti inalienabili di ciascun popolo.

Vista la valenza significativa dell’iniziativa, si invita tutta la Comunità a partecipare.

Progetto Riformista

F.to Il Presidente Francesca di Gruttola