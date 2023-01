Confesercenti, Marinelli: saldi in Irpinia, si spenderà il 20% in meno. Preferire negozi di vicinato

“I saldi, che in Irpinia prenderanno il via il 5 gennaio, sono un’opportunità per scegliere e riscoprire i negozi di prossimità. Anche se le previsioni indicano un 20% in meno di spesa”. Così Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti. “C’è attesa, come sempre – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria –, da parte dei consumatori per la stagione promozionale, che in tutta la Campania partirà tra qualche giorno. La difficile situazione economica generale, però, con la forte spinta inflattiva registrata in questi mesi, conterrà la capacità di spesa delle famiglie, costrette a gestire quotidianamente sempre maggiori problemi e far quadrare i bilanci. Una questione che investe fortemente anche le imprese del terziario ed in particolare le piccole attività. Ad incidere sui livelli di spesa, inoltre, sono anche le promozioni avviate, soprattutto su internet dalle piattaforme internazionali, già prima di Natale, che rischiano concretamente di ridurre le potenzialità dei saldi. Per questa ragione, ribadiamo la necessità di una regolamentazione che consenta una concorrenza leale. Ai consumatori, suggeriamo come al solito di effettuare gli acquisti in maniera consapevole, valutando sempre il rapporto qualità-convenienza, avvalendosi all’occorrnza dei propri diritti”.“Questa stagione commerciale – ha concluso Marinelli – è dunque l’occasione giusta per rivalutare e rilanciare il ruolo dei negozi di vicinato, riferimenti del territorio ed anima del tessuto economico locale, con operatori di lunga tradizione e giovani generazioni orientate all’innovazione, che offrono garanzie, competenza ed un adeguato assortimento”.