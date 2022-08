Comune-Tirocini formativi nell’ambito di GARANZIA GIOVANI CAMPANIA

Arriva l’estate tanto attesa, quella dei ritorni e delle novità, l’estate per “tutti”. L’estate che vede coinvolta l’intera C ittà dal centro storico al le periferie dei rioni Martiri e Cardito , fino alle 94 contrade. “Tutti” si sentiranno chiamati a partecipare ad un’estate che vuole essere solo il preludio di un cartellone di eventi , che non si chiuderà con la bella stagione, ma che, all’insegna della varietà di appuntamenti e della co llaborazione, vuole porre le basi perché Ariano viva un’estate di rinascita e di impulso culturale , che la vedrà attiva e protagonista durante tutto l’arco dell’anno dentro e fuori i suoi confini.

L’Amministrazione Comunale, con la preziosa collaborazione delle tante associazioni arianesi attive sul territorio, ha lavorato ad un programma estivo che h a come comun denominatore l’inclusività e la piena partecipazione di tutte le fasce di età, dai più piccoli ai più grandi, attraverso la pluralità degli appuntamenti già consolidati negli anni e le novità delle iniziative culturali alla loro prima edizione.

CULTURA, CINEMA, TRA DIZIONE, MUSICA, SPO RT E ARTIGIANATO: QUESTA LA “BELLA!ARI ANO2022”. L’estate arianese, come di consueto, si aprirà con l a decima edizione del “ Ariano International Film Festival ” , e proseguirà con il ritorno di “Vicoli e Arte”, – alla scoperta dei luoghi segreti della città puntando alla rinascita senza dimenticare le tradizioni – , e del l’attesissima “Notte Bianca” per le strade del nostro centro storico unitamente alla “Notte sotto le stelle” nella splendida location della villa comunale. Alla sua 26°edizione ritorna la Rievocazione Storica del “ Dono delle Sacre Spine ” , tra gli eventi più sentiti della programmazione estiva. Tra le novità di quest’anno figurano: “Una settimana in musica”, – laboratori musicali gratuiti – ; “ Ariano Book Festival – Libri in quota ” , “Ariano 90 Festival” e “Buongiorno Ceramica – Cretari Terra in moto” . Una manifestazione, quest’ultima, che inaugura, con performance artistiche incentrate sulle potenzialità espressive della creta , la storica location del rione Tranesi, recentemente ripristinata. La città di Ariano continua a promuovere la cultura della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, e quest’anno lo fa attraverso la singolare iniziativa denominata “City Hall” con dj set direttamente dalla terrazza di Palazzo di Città.

Immancabili gli appuntamenti del “ Ariano Folk Festival ” , teatro di artisti di fama internazionale alla sua 26°edizione , e della “Festa della pizza” con il suo ormai consolidato successo di pubblico.​