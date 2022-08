Ariano Book Festival, jazz e poesia con E-Versi Trio

La quinta giornata dell’Ariano International Film Festival è stata dedicata ai libri. Nella sezione AIFF Book, sono infatti stati presentati due volumi, presso la Sala Museo Civico e della Ceramica: Una volta ancora. L’originale di Stefano Piccirillo, conosciuto anche per il suo impegno a Radio Kiss Kiss Network, e Il ventennio d’oro del cinema italiano – Quattro lustri di illustri di Ciro Borrelli, Domenico Palattella e Gianmarco Cilento.

Nel pomeriggio ancora spazio alle proiezioni dei film in concorso, nell’Auditorium Comunale. In serata, due cortometraggi, fuori concorso – Che io sia per te il coltello e Il rumore del mare – e due film in concorso – All’alba perderò di Andrea Muzzi e il documentario Libere di viveredi Antonio Silvestre – entrambi accompagnati da un dibattito.

Il weekend si preannuncia sfavillante, con i primi appuntamenti di sabato 6 agosto. A partire dalle ore 16,00, in Auditorium Comunale, prendono il via le ultime opere in concorso di questa decima edizione, appartenenti alla sezione AIFF Videoclip.

Subito dopo, per le 17,20 circa, il regista Valerio Vestosopresenta il suo cortometraggio (sempre in concorso) Le buone maniere, incentrato sulla figura di un celebre telecronista (interpretato da Giovanni Esposito), alle prese con una sua personale rivincita. Alle 18,00 è quindi il turno di Gianni Leacche, autore del film Cani di strada, anch’esso in concorso, sulle vicende di un trio di personaggi alquanto eccentrici, in una notte d’estate.

Ma gli appuntamenti non si fermano qui. Dalle ore 17,00, la Villa Comunale di Ariano Irpino si tingerà di colori, energia e musica. In programma un incontro imperdibile, con la Wasama Robot Band. Protagonista di una puntata di Italia’s Got Talent, il team di Wasama Creative Factory è pronto a far divertire, entusiasmare e sorprendere il pubblico dell’AIFF. Mecha e robot, accuratamente realizzati dalle mani di esperti e dalle menti di appassionati, sfileranno ed esibiranno una nuova, inedita, sensibilità artistico-musicale. Lo spettacolo nasce da una stretta collaborazione tra Wasama Creative Factory e Prizmatec Cosplay, importante realtà del panorama cosplayer, composta da una famiglia che utilizza materiali “facili”, ma punta all’effetto scenico e alle performances di movimento. Alle 21,00 spazio infine alla premiazione della sezione AIFF Videoclip, a cui segue la musica live a cura di Shakin Tones, Masserie Mystical Soloe Southy-Levelup. Un ghiotto appuntamento per gli amanti della discoteca, o per chi ama ballare sotto le stelle. Chiude la serata il DJ Mastafive.

*Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

*Per maggiori dettagli, consultare il sito dell’AIFF.