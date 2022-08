AIFF-Il programma della terza giornata, tra eventi Green e l’heist movie

La seconda giornata della decima edizione dell’Ariano International Film Festival ha inaugurato gli appuntamenti Green con il primo laboratorio, a cura della Rete WEEC Italia. L’attività, che prevedeva anche la proiezione del film-documentario 2040 Salviamo il Pianeta! dell’australiano Damon Gameau, ha permesso di riflettere sulle tre grandi crisi globali che hanno colpito la Terra. Tanta e calorosa la partecipazione di giovani delle più svariate età.

Nel pomeriggio, si sono alternate le proiezioni di tre dei film in concorso, con i relativi dibattiti, presso l’Auditorium Comunale: Somos, Man Kind Man e La carovana bianca.

In serata, presentato, fuori concorso, il lungometraggio di Corrado Ardone, Tempi Supplementari, alla presenza dello stesso autore. «La caratteristica principale delle mie opere è la scelta di voler raccontare le cose serie con il sorriso sulle labbra, sposando pienamente la filosofia del drammaturgo Eduardo De Filippo. Questo è un film sincero, pieno d’amore, in cui parliamo di sentimenti in modo particolare e che sentivo di voler fare per restituire ai miei amici la fortuna che ho avuto, innamorandomi della bellezza». La pellicola somiglia, in un certo senso, a un’attesa beckettiana e si rivolge a coloro che vivono e respirano violenza nella loro quotidianità. Tra i protagonisti Marzio Honorato, anche in veste di produttore.

Mercoledì 3 agosto si apre con il secondo appuntamento Green, realizzato con il FAI, dal titolo Rispetta e FAI rispettare l’ambiente: il laboratorio del fare e non fare. Ad accompagnare il progetto, il Capo Delegazione FAI Avellino, Serena Giuditta, il Capo Gruppo FAI Giovani Avellino, Maria Emanuela Miccichè, il Docente di Ecologia Industriale, Giovanni De Feo, e il Docente di Storia e Filosofia, Leonardo Festa. Il laboratorio è suddiviso in due momenti separati – uno riservato alla visione di un cortometraggio, l’altro all’esperienza pratica del piantare semi.

Durante il pomeriggio, il grande schermo dell’Auditorium ospita i numerosi titoli in concorso, tra cortometraggi, lungometraggi e documentari, appartenenti alle sezioni AIFF World e AIFF Green. L’orario di inizio delle proiezioni è fissato, come sempre, per le 16,00.

La serata è invece arricchita dall’incontro con gli autori dell’opera in concorso, Criminali si diventa di Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli, in programma all’Auditorium Comunale, alle ore 21,00. Un vero e proprio heist movie all’italiana, con un grande cast, da Ivano Marescotti a Ugo Dighero, da Martina Fusaro a Lodo Guenzi, celebre anche per la sua carriera di cantante e di giudice a X-Factor.

*Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

