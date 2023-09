Ad Ariano lunedì 25 settembre  si terrà un intervento di  disinfestazione

La Giunta Comunale di Ariano Irpino, con Delibera n. 242 del 19.09.2023, indica chiaramente alla Provincia di Avellino la sua unica opzione in tema di dimensionamento scolastico: la conservazione delle tre Dirigenze degli Istituti Comprensivi del primo ciclo (Elementari e Medie).

Tutto qua.

Nemmeno una parola sulla necessità di conservare l’autonomia di tutti e sei i plessi attualmente operanti ad Ariano.

Nemmeno una parola sulla salvaguardia del Liceo Parzanese, la cui conservazione era stata indicata come prioritaria, per ragioni storiche e strategiche, da tutte le forze politiche.

Nessuna presa di posizione chiara a favore degli altri Istituti Superiori a rischio accorpamento.

Si disattendono così, totalmente, le indicazioni emerse nel corso del Consiglio Comunale del 16 settembre, un Consiglio che l’amministrazione non avrebbe mai voluto tenere (e adesso si capisce perché) e che infatti ha boicottato fino all’ultimo.

Si disattende perfino, e questo è incredibile, il già inutile documento approvato in quel Consiglio dalla maggioranza, del tutto incompatibile con la delibera di giunta.

Uno o due plessi presenti ad Ariano rischiano seriamente di saltare, e tale rischio secondo l’amministrazione deve ricadere totalmente sugli Istituti Superiori, quelli che dovrebbero garantire una maggiore articolazione dell’offerta formativa, e attrarre studenti dai comuni limitrofi.

È una scelta che non capiamo, perché è l’esatto contrario di ciò che la logica e il buon senso suggerirebbero. Ma ancor meno capiamo la necessità di diffondere proclami, anche plateali (nel comunicato stampa del 15 settembre c’era perfino una fotografia del Liceo Parzanese, che si dichiarava di voler salvare a tutti i costi!!!) quando si è deciso da tempo di fare l’esatto contrario di ciò che si proclama. Un minimo di onestà intellettuale non guasterebbe.