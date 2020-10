Vittorio Melito:”Gli elettori hanno scelto”

Gli elettori hanno scelto. Lo hanno fatto in maniera così netta ed inequivocabile da non lasciare adito a distinguo e recriminazioni. Gli arianesi vogliono che il loro sindaco sia Enrico Franza. Tutti ne prendano atto. I perdenti non mancheranno di interrogarsi sulle ragioni delle dimensioni così ampie ed inattese della sconfitta. I vincitori matureranno la consapevolezza della grande responsabilità cui sono chiamati. Da domani si tornerà a fare i conti con la gravità dei problemi. Osserveremo con attenzione, senza indulgenze ma dando credito all’entusiasmo giovanile che tanta parte ha avuto in questo esito. E’ auspicabile che in pochi giorni vi siano linee programmatiche e formazione della Giunta, poi subito al lavoro. La prima riunione del nuovo Consiglio comunale, uno dei più giovani di sempre, sarà presieduta da Ico Mazza, persona universalmente stimata oltre ogni contrapposizione politica; mi aspetto, perché sono certo che ci ha già pensato, che la seduta si apra con un minuto di silenzio in memoria delle vittime del Covid. Il futuro nasce dal passato, soprattutto da quello prossimo così doloroso, anomalo e sconvolgente. Ed ora: in bocca al lupo ad Enrico, auguri alla Città!