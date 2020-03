Vincenzo Maraio (PSI) ha protocollato in Regione un’interrogazione sulle condizioni sanitarie dell’ospedale Frangipane

La diffusione del Covid-19 nel territorio irpino, in particolare nel nostro comune, ha determinato una situazione emergenziale all`interno dell`ospedale Frangipane come denunciato più volte in questi giorni da forze politiche, operatori sanitari e associazioni di categoria. Al fine di mettere a fuoco quel che è accaduto, questa mattina il consigliere regionale socialista Vincenzo Maraio ha protocollato in Regione un` interrogazione consiliare avente ad oggetto “Condizioni sanitarie del presidio ospedaliero Frangipane”.

È fondamentale, in situazioni così critiche, che la politica svolga efficacemente il proprio compito e si faccia portavoce delle legittime istanze della comunità.

Di seguito l’interrogazione :