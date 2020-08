Verso le amministrative – Noi Campani con De Luca:”Il nostro candidato sindaco è e resta Carmine Peluso”

“Ribadiamo a gran voce, a scanso di equivoci, che il nostro candidato sindaco è e resta Carmine Peluso” così in una nota la Segreteria di “Noi Campani con De Luca” della città del Tricolle smentisce rumors e notizie giornalistiche che in questi giorni accennavano ad un passo indietro dell’aspirante primo cittadino. “Nella compagine arianese di centrosinistra ‘Noi campani’ è presente e avrà due liste”, prosegue il segretario cittadino Pasquale Scrima.“La lista è compatta e sta lavorando quotidianamente da settimane sia per sostenere il candidato alle Regionali, avvocato Guerino Gazzella, sia per raggiungere lo scranno più alto di Palazzo di Città”, chiude il segretario Scrima.