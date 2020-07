Verso le amministrative-Ariano ConVincente non farà parte della coalizione di centro destra

Come gruppo politico “Ariano conVincente” mettiamo in evidenza che, dopo essere stati invitati, nella giornata di ieri, ad una riunione interpartitica del centrodestra fissata per oggi, qualche minuto prima dell’inizio dell’incontro, abbiamo avuto notizia che la nostra presenza non sarebbe stata gradita a qualche altro partecipante della coalizione.

Partendo dal presupposto che, l’adesione ad un progetto politico non passa attraverso la partecipazione ad un semplice incontro ma, richiede il coinvolgimento nelle scelte e l’adesione ai principi dello stesso, la cosa non solo non ci sorprende ma rafforza,semmai, la convinzione nella bontà delle scelte compiute.

In realtà, la sola ragione che ci ha spinto a dare vita ad un gruppo autonomo, è l’urgenza di prendere consapevolezza della drammaticità del momento storico che l’Italia tutta, ma le zone interne del Meridione in particolare,stanno vivendo e la necessità di mobilitare tutte le migliori forze della società per confrontarsi su idee,progetti, programmi e soluzioni.

Le guerre di partito,l’ansia delle “strategie”, l’infantilismo politico li lasciamo volentieri agli altri.