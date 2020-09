SportAriano – Armando Grasso, VisAriano-Accadia”Noi messi in isolamento domiciliare, senza alcun motivo”

Vis Ariano Accadia – Vico Equense 4-0

Torna alla vittoria la Vis Ariano Accadia di mr Del Vecchio che con un secco 4 a 0 batte il Vico Equense dopo una partita a senso unico che ha visto in campo una sola squadra la Vis Ariano contro una compagine, quella napoletana, largamente rimaneggiata a causa delle molte assenze. Già dalle prime battute si nota la voglia di riscatto per l’undici arianese dopo la sonora sconfitta di una settimana fa in casa del Grottaminarda, quindi squadra concentrata per cogliere il massimo obiettivo, ovvero i 3 punti. Nella fase iniziale la squadra arianese cerca il controllo del gioco senza però creare reali pericoli alla difesa ospite fino al 16′ quando da una rimessa laterale sbagliata dagli ospiti l’attaccante Keba si invola verso la porta difesa da Alleva e lo batte con un preciso rasoterra portando in vantaggio la squadra del tricolle. Timida reazione del V.E. che porta al colpo di testa di Alfano parato senza troppi problemi da Formisano. La Vis Ariano mantiene il pallino del gioco e al 25′ sfiora il raddoppio dopo una bella iniziativa di Sekou che colpisce la traversa con un tiro da fuori area. Al 35′ gli ospiti reclamano per l’annullamento di un gol in fuorigioco da parte dell’attaccante Schettino che di testa batte Formisano, però il segnalinee aveva ravvisato una posizione di offside. Nella ripresa lo spartito della gara non cambia e al 56′ il solito Capodilupo si invola verso la porta avversaria e batte per la seconda volta l’estremo difensore ospite. A questo punto gara in discesa per la squadra di Del Vecchio che approfitta anche dell’espulsione di Carnicelli per doppio giallo, anche se gli ospiti hanno una ghiotta occasione per portarsi sul 2 a 1 con Schettino che sbaglia a pochi metri dalla porta di Formisano. Passano pochi minuti e la Vis trova la terza rete ancora con Capodilupo che sfrutta un’ottima azione in verticale dei padroni di casa. Il 4-0 finale lo sigla Mounard su rigore per fallo di Gargiulo su Liuzzi.

Vis Ariano Accadia:Formisano,Nunziata,Thibaut, Nourredine,Sekou,Luzzi, Capodilupo,Sorrentino,Keba.A dispos. Sorrentino A.,Magliocca,Galasso,Salie,Bernardo,Fodè,Mounard,Di Furia.Minicozzi. All. Del Vecchio

Vico Equense: Di Leva,Imparato,Staiano,Gaiafra,Gargiulo,Esposito,Carnicelli,Arenella,Schettino. A Dispos. Munao,Imperato Gargiulo, Raganarti,Correale,Gargiulo A.,Russo,Scala,Savarese. All. Spano

Reti : Keba 16′,Capodilupo 56′ e 77′, Mounard 81′