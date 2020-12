Sanatoria per le occupazioni abusive di alloggi popolari, prorogata al 31 marzo 2021

Il Comune di Ariano Irpino rende noto che la sanatoria per le occupazioni abusive di alloggi popolari, è stata prorogata al 31 marzo 2021.

La Giunta Regionale della Campania con delibera di G.R.C. n. 524 del 25.11.2020, in applicazione dei provvedimenti normativi conseguenti al contagio da Covid -19, ha ulteriormente modificato il termine per la presentazione delle domande per la regolarizzazione delle occupazioni abusive negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.