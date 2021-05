Rifiuti – i cittadini arianesi attraverso l’App IrpiniApp, possono avere tutte le informazioni

Il Presidente del Consiglio Comunale di Ariano Irpino, Luca Orsogna, ha convocato il Civico Consesso in prima convocazione per lunedì 10 maggio 2021 alle ore 18,00 ed in seconda convocazione per martedì 11 maggio 2021 alle ore 18,00 con il seguente Ordine del Giorno: (altro…)