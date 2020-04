Maria Sicuranza – Il nemico

Abbiamo già avuto modo di ospitare in queste pagine Maria Sicuranza, per il suo impegno in opere di beneficenza. Oggi vi proponiamo una sua poesia, dedicata a un’entità invisibile e subdola, che ci ha segregati in casa e costretto a cambiare le nostre abitudini di vita. Ci avrà fatto anche riflettere, il virus, sulle inversioni di rotta da apportare?

Chi è il nemico più temibile?

Un nemico silenzioso ed invisibile

che come un avido vampiro

divora le tue forze e il tuo respiro.

Il più debole preferisce,

lo consuma e lo finisce,

sottraendolo alla vita

come un’erba parassita.

Senza conforto, impaurito e solo

catapultandolo il quel freddo volo.

Non esiste arma, né strategia.

Isolarsi è l’unica via!

In una vita surreale

dove nulla più è normale.

Nessun bacio, né abbraccio affettuoso

a riscaldare questo cuore bramoso.

Parole e risate solo da lontano.

Dio, quanto vorrei poter tendere questa mano!

Di ogni piccolo gesto ora sento la mancanza

Forse prima non gli davo la giusta importanza?

Ci volevi tu, pallina spinosa ed agguerrita

a ricordarmi le cose belle della vita?

Allora, forse, il nemico non sei tu

se ci hai fatto capire che per un mondo migliore

bisogna amare di più?