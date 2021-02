GOVERNO, SIBILIA (M5S): “Bene apertura Conte, ora ci sono le condizioni per esecutivo politico”

Dichiarazione del Sottosegretario all’interno Carlo SIBILIA:

“Sono contento che si stiano creando le condizioni migliori per poter interloquire al meglio e senza pregiudizi con Draghi al fine di formare un governo politico, nel solco della responsabilità indicata dal presidente della Repubblica. Alle sue parole, il M5S risponde come è nel suo stile fin dagli albori: con il contributo di idee, che sono sempre per noi prioritarie rispetto ai nomi. Una forte presenza politica nell’assetto di governo, sollecitata anche da Giuseppe Conte, potrà garantirci sulla prosecuzione del lavoro sin qui svolto su quei temi.

Le parole di apertura di Conte ci confortano e rafforzano la convinzione che tutti desideriamo in primis il bene del Paese e degli italiani. A lui diciamo ‘grazie’ per il lavoro sin qui svolto assieme e per il suo contributo in questo momento difficile”.

E’ quanto afferma il sottosegretario all’interno Carlo SIBILIA.