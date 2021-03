Fondi Zona Rossa – L’ Amministrazione Comunale ricorda che il termine di presentazione delle domande scade il 15 aprile 2021

INDAGINE ESPLORATIVA UTILIZZO FONDI ART. 112 BIS, COMMA 1, DEL D.L. N. 34 DEL 19/05/2020 “DECRETO RILANCIO”, CONVERTITO IN L. N.77 DEL 17/07/2020 – “MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE UBICATE NEL TERRITORIO DI ARIANO IRPINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 11 MARZO 2021”

L’ Amministrazione Comunale ricorda che il termine di presentazione delle domande scade il 15 aprile 2021.

SI SPECIFICA che l’indagine ha come obiettivo quello di conoscere la platea degli eventuali beneficiari presenti sul territorio di Ariano Irpino.

L’istanza di partecipazione è propedeutica all’accesso ai successivi provvedimenti.

A CHIARIMENTO

Come da nota esplicativa dirigenziale Area Finanziaria del 22/03/2021, si riporta:

“gli interessati, non in regola con i pagamenti delle imposte e Tributi comunali o comunque non in grado di provvedere alla regolarizzazione entro e non oltre la data di scadenza del bando, possono partecipare comunque all’indagine in corso non barrando la suddetta casella di autodichiarazione, stante la mera finalità conoscitiva della stessa”.

Per ulteriori approfondimenti

http://www.albipretori.it/Public/VersioneGrafica/Pubblicazioni?codice=162&Tipologia=35