“Tra Cinema e Cultura: Continua la Dodicesima Edizione dell’Ariano International Film Festival con Ospiti d’Eccezione e Premiazioni”

L’Ariano International Film Festival, in programma dal 29 luglio al 4 agosto ad Ariano Irpino (AV), celebra la sua dodicesima edizione come vetrina essenziale per il cinema. L’evento, che promuove la diversità culturale e l’innovazione stilistica, ha registrato una risposta entusiasmante, raccogliendo visioni e voci da oltre 50 paesi. Con orgoglio, annunciamo di aver ricevuto opere eccezionali che abbracciano un panorama internazionale, spaziando dall’Italia alla Spagna, dalla Francia alla Russia, dall’Inghilterra agli Stati Uniti, ed estendendosi fino a Malta, Bulgaria, Giappone, Australia, Austria, Georgia, Ecuador, Cuba, Messico e molti altri. Il festival presenta una vasta selezione di proiezioni, incluse opere indipendenti, animazioni e documentari su questioni globali, e stimola la crescita professionale attraverso incontri significativi. Le sezioni competitive comprendono “WORLD” per produzioni internazionali, “GREEN” per documentari ambientali, “MADE IN CAMPANIA” per cortometraggi locali e “OUTSIDER” per opere di notevole valore artistico non finaliste. Saranno in tutto 66 le opere in gara: 9 lungometraggi, 15 cortometraggi, 12 film d’animazione, 9 corti scuola e 9 documentari nella sezione AIFF WORLD; 6 documentari in AIFF GREEN; 6 cortometraggi MADE IN CAMPANIA.

Si inizia il 29 luglio con le proiezioni dei film in concorso, tutte gratuite, e con il primo ospite, Sebastiano Somma, che incontrerà il pubblico alle ore 18:00 in occasione della proiezione fuori concorso “Respirando con la musica”, per la regia di Maria Pia Cerulo, presso l’Auditorium Comunale.

Inoltre, il festival si dedica a promuovere la cultura attraverso il cinema, ospitando incontri speciali che collegano la Settima Arte con la televisione, la musica e la sostenibilità.

Tra gli eventi in programma 3 workshop:

“Le colonne sonore della Natura. Quando il cinema incontra i suoni del Mondo Naturale” (Venerdì, 2 agosto, Sala Villa Comunale):

Un workshop creativo ed educativo dove i bambini costruiranno strumenti musicali con materiali naturali, esplorando il legame tra cinema e natura, guidati da Francesca Bonazzoli del Teatro San Carlo.

“Dante. La Musica dell’Inferno. La Matematica dell’Infinito. L’arte della Commedia” (Sabato 3 agosto, Museo Civico e della Ceramica): Un incontro multidisciplinare che esamina l’opera di Dante Alighieri attraverso il cinema, la musica, e le arti visive, con esperti come Massimo Squillante e Ludovico Mascia.

“70 anni di Rai: un viaggio attraverso la storia della televisione italiana” (Domenica 4 agosto, Auditorium Comunale): Una sessione con Massimiliano Canè che rivela i segreti della produzione televisiva, dalla selezione del materiale d’archivio alla strutturazione di narrazioni. Canè uno degli autori di Techetechetè, sarà affiancato in questo meraviglioso viaggio nella storia della televisione italiana da Franco Oppini.

A questi appuntamenti, tutti gratuiti, un’opportunità unica per esplorare il cinema e la cultura in modi innovativi e interdisciplinari, si aggiungeranno le presentazioni di tre nuove pubblicazioni sul cinema italiano:

31 Luglio 2024, Museo Civico e della Ceramica, Ariano Irpino (AV) – “Attenti a quei due! Le coppie del cinema italiano” di Domenico Palattella esplora le coppie iconiche del cinema italiano, con interviste e aneddoti su duo famosi come Totò e Peppino De Filippo e Massimo Boldi e Christian De Sica.

1 Agosto 2024, Museo Civico e della Ceramica, Ariano Irpino (AV) – “Pensavo fosse un comico, invece era Troisi” di Ciro Borrelli, un tributo a Massimo Troisi che mette in luce l’unicità della sua arte e il vuoto lasciato dalla sua morte.

2 Agosto 2024, Museo Civico e della Ceramica, Ariano Irpino (AV) – “Pino Settanni. Il sogno infinito. Una biografia” edito dall’Archivio Luce e Marsilio, scritto da Lorella Di Biase e Monique Gregory Settanni, che racconta la vita del fotografo Pino Settanni. Per la presentazione sarà presente oltre all’autrice Lorella di Biase giornalista e autrice di Rai1 l’attore Patrizio Rispo.

Ogni presentazione sarà un’opportunità per approfondire le vite e le opere di figure importanti del cinema italiano, con incontri arricchenti con autori ed esperti. Tanti ospiti, da incontrare durante la settimana, che arricchiranno i vari appuntamenti e le presentazioni delle opere fuori concorso: Sebastiano Somma, Patrizio Rispo , Andrea Montovoli.

Sette giorni di proiezioni, workshop, incontri e per concludere il 4 agosto le premiazioni e il red carpet tanto attesi dal pubblico. La serata condotta da Franco Oppini ed Emanuela Tittocchia vedrà sfilare ospiti nazionali ed internazionali.