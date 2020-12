Emergenza Covidi in Irpinia – 80 nuovi contagi, 6 ad Ariano e 16 ad Avellino

La didattica a distanza ha visto una ridotta partecipazione degli alunni con disabilità, in generale in tutta Italia, nel Mezzogiorno è risultata attestata 29%. La verifica viene dal report dell’Istat che ha preso in esame l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità: una scuola su quattro è carente di postazioni informatiche per questi alunni. (altro…)