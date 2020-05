Emergenza Covid19 De Luca:” Oggi non è possibile riaprire tutto, Ariano un problema da risolvere”

Nella consueta diretta streaming del venerdi pomeriggio, il governatore De Luca è intervenuto sulla pagina facebook dove ha illustrato l’attuale situazione e gli impegni mantenuti dalla Regione in questa fase di estrema emergenza. Ha illustrato il “Modello Campania” che ha funzionato in maniera ottimale, il piu’ efficae in tutta il territorio nazionale che ha mantenuto fede agli impegni presi con i cittadini della regione. Queste alcune dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:”Siamo entrati nella Fase-2 seguendo il modello Campania. Decisioni rapide, scelte chiare e nessuna perdita di tempo. Soprattutto niente demagogia. Altri Governatori invocano la riapertura di tutto, senza assumersi le proprie responsabilità. Noi apriremo tutto quando lo si potrà fare, non per chiudere il giorno dopo. La data del 18 maggio è semplice. Al termine delle due settimane a partire dal 4 maggio valuteremo come si è comportata la curva epidemiologica in questi giorni. Se non dovessero esserci nuove fiammate di contagio apriremo tutto e in fretta, altrimenti prenderemo altre decisioni. Dobbiamo evitare che riesploda il contagio, ecco perché ci siamo attivati per rendere obbligatorio l’uso delle mascherine, consegnate a ogni famiglia e ai bambini”. De Luca ha poi toccato la delicata situazione che vede Ariano Irpino ancora al centro dell’attenzione con 10 nuovi casi di positività ed ha proseguito dicendo:”Ariano Irpino è un problema da risolvere.Stiamo facendo migliaia di tamponi e le positività dobbiamo capire se si riferiscono a residui di vecchi contagi o nuovi casi. Ci auguriamo di non dover prendere altre misure restrittive“. Intanto ad Ariano la popolazione è fortemente preoccupata per una eventuale nuova decisione da parte del governatore De Luca, di misure restrittive nei confronti del tricolle, cosa questa che metterebbe definitivamente in ginocchio la già precaria situazione economica della nostra cittadina.