Elezioni Ariano – Franza è il nuovo sindaco

”Abbandonare le logiche di campanile. Evitando posizioni di preminenza.

La Giunta sarà la sintesi di esperienze precedenti e nuove. L’anatra zoppa meglio finisca in pentola.

Le premesse per un rapporto collaborativo e dialettico con l’opposizione sono manifeste. E sin da subito sarà determinante una progettazione complessiva per l’intero territorio.’’

Queste le prime dichiarazioni del neo rieletto Sindaco Enrico Franza.

Il 61% degli aventi diritto al voto si è recato alle urne, un calo fisiologico, per molti versi, rispetto alla prima fase delle elezioni 2020.

Il distacco con il quale gli elettori Arianesi hanno sancito chi dovrà guidare la cittadina del Tricolle attesta una bocciatura della Destra.

Conferma dell’orientamento che a livello Regionale ha confermato De Luca Governatore: la Destra, imperante per decenni, è stata ridimensionata.

Enrico Franza ha compiuto, per due volte, l’impresa di far svoltare gli elettori. Una prima volta lo scorso 2019 superando quasi un centinaio di candidati schierati dall’allora uscente Domenico Gambacorta; oggi sconfiggendo le pattuglie messe in campo dalla Destra.

Prima Ariano con le sue necessità, le sue emergenze, le sue annose debolezze e in tal modo riportare Ariano a un ruolo importante anche in proiezione Provinciale.

Questo l’auspicio prospettato dal voto che ha investito il giovane Sindaco.

Enrico Franza ha distaccato il Civismo sceso in campo e la politica di casta ‘’linda e pura’’ senza per questo disdegnare liste civiche di sostegno.

Un passepartout per superare le divisioni della Sinistra Arianese?

La storia ci dirà se, affrontando questa ennesima sfida, riuscirà a ricucire la sfilacciata Comunità Arianese, vera e primaria necessità: la zona rossa è una ferita che necessita di interventi seri, estesi e guaritori.

Al Sindaco, per democratica volontà popolare, Enrico Franza rivolgiamo l’augurio sincero di buon lavoro e l’auspicio di raggiungere, in nome e per conto di Ariano Irpino e dell’intero territorio Ufitano, gli obiettivi che rendano fierezza e benessere da tutti attesi.

Il nostro giornale, nel suo piccolo, sarà pronto e disponibile a sottolineare le azioni politiche messe in atto.