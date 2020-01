Crisi Amministrativa ad Ariano – Oggi Franza renderà note le sue decisioni

No Banner to display

Oggi alle 18,00, nella pubblica conferenza convocata dal sindaco Franza, saranno rese note le decisioni del primo cittadino, in merito alla crisi aperta in consiglio comunale. La questione dovrebbe risolversi con le dimissioni del sindaco e il ritorno al voto nella prima tornata utile per le elezioni, con ogni probabilità nel mese di giugno in concomitanza con le elezioni regionali. Qualcuno prospetta anche un accordo dell’ultima ora con alcune forze presenti in consiglio comunale, per dare vita ad un governo che porti la città fuori da questo immobilismo che non giova a nessuno, nè ai cittadini, né alle forze politiche presenti in consiglio. Insieme al sindaco Franza, saranno presenti tutti gli assessori in carica e la platea sarà composta oltre che dai giornalisti, anche dai consiglieri comunali e dai cittadini, che Franza ha invitato ad essere presenti, per spiegare sopratutto a loro le decisioni maturate dopo questi sei mesi di governo della città da primo cittadino.