Covid19 – Nuovo caso di positività al Moscati di Avellino?

Dopo il caso del medico del Moscati rientrato dalle ferie dopo una breve vacanza in una località del nord Italia, sembra ci sia un altro caso di positività al Covid-19. Si tratta di una dipendente dello Stir, personale che si occupa del trasferimento dei pazienti per visite e controlli medici all’interno dei reparti del Moscati di Avellino. Se il caso venisse confermato, sarebbe il secondo in appena due giorni nella struttura avellinese.