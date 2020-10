Comune – chiusura di Via Loreto per lavori di verifica del costone

Il Comune di Ariano Irpino informa che, è stato disposto il divieto di circolazione veicolare e pedonale su Via Loreto, apartire dalle ore 8,00 del 27 ottobre 2020 e fino al termine dei lavori.



L’ Ordinanza della Polizia Municipale n. 86 del 26 ottobre 2020, è stata emanata al fine di consentire i lavori di sopralluogo tecnico per successivi interventi di messa in sicurezza del costone.

Questa la deviazione dei flussi veicolari:

da Via Anzani per Via D. Russo-Anzani

da Via Loreto per la SS. 90 – Variante.