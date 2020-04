Auguri di buona Pasqua dalla redazione di Arianonews24

È una Pasqua insolita e di costrizione presso le nostre case, quella che stiamo vivendo, ma ci auguriamo ci porti al più presto fuori dal tunnel. Il nostro pensiero va a chi è solo perché sappia che gli siamo vicini e a tutti coloro che stanno arduamente lottando in prima linea contro il Covid-19, dagli operatori socio-sanitari a coloro che quotidianamente con il loro lavoro, ci assicurano gli approvvigionamenti. Vi siamo vicini e vi ringraziamo infinitamente per l’enorme abnegazione che dimostrate. Dedichiamo a tutti, e a voi in special modo, un pensiero di Erri De Luca: “Carissimi, sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della vita, dell’amore e della parola pace“. Da tutta la redazione di arianonews24: Buona Pasqua!

#restiamoacasa cosicché al più presto potremo tornare a uscire