Al Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca:”Perché non facciamo come in Liguria?”

No Banner to display

Caro Presidente, in questo momento mi trovo a Genova, ma risiedo ad Ariano Irpino (AV). In questi giorni ho letto sui quotidiani liguri, che ASPI (Autostrade per l’Italia) ha concesso di scontare del 50% i pedaggi su alcune tratte autostradali come indennizzo, a seguito dei disagi causati dai lavori autostradali. Ci sono sconti nella tratta tra Ovada e Albisola e tra il casello di Varazze e quello di Pra. Sono del tutto gratuite invece, le tratte comprese tra Chiavari e Rapallo e quella tra Masone e Ovada. In Irpinia prendo spesso l’autostrada al casello di Grottaminarda per andare verso Napoli e viceversa, e ormai da anni, nella tratta Grottaminarda – Baiano, è un susseguirsi di segnalazioni per lavori, dove spesso però non c’è il personale a lavorare. È ormai quasi consuetudine costante, l’eliminazione di una corsia sulle due esistenti, o il passaggio da una carreggiata all’altra. La velocità massima consentita è di 80 Km orari, ma in alcune tratte persino inferiore (60 – 40) e in autostrada si trovano addirittura semafori e cartelli di Stop. Com’ è possibile che non si possano sveltire i lavori? Perché si continua a pagare una tariffa piena, per una strada che dovrebbe essere autostrada, ma non ne ha le caratteristiche? I sindaci non hanno preso alcuna posizione: non potrebbe la Regione intervenire sulla Società autostradale?

Fiduciosa in un Suo sollecito interessamento alla questione, colgo l’occasione per augurarLe buon anno e inviare cordiali saluti.

Floriana Mastandrea Giornalista e scrittrice