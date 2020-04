1° maggio, Festa del Lavoro durante il Covid-19

Quanti morti, troppi, e non sono dovuti al Covid-19. Ogni anno muoiono circa 1470 persone sul posto di lavoro, 4 persone al giorno, ed altre decine di miglia restano invalide. Quanti camion con le bare avremmo potuto riempire, quante urne cinerarie avremmo potuto depositare sotto un altare. Donne e uomini, usciti per guadagnare il loro onesto pane quotidiano, fanno ritorno a casa in una bara senza che sia intonato l’Inno Nazionale.

Nessun pianto, nessun funerale di Stato, nessuna commemorazione da parte dei Sindaci con la fascia tricolore. È normale, nessuno ricorda, hanno immolato la loro vita sull’altare dell’indifferenza, sulla mancata applicazione delle misure di sicurezza, sul mancato controllo imposto dalle leggi sfornate da un verboso Parlamento. Il lavoratore è sacrificabile, non persone ma mezzo di produzione sostituibile, in ogni momento, a basso costo.

Il lavoro deve dare dignità e far crescere l’Italia, non provocare morte e dolore.

Ogni persona che scompare schiacciata dal peso dell’ingiustizia e dall’indifferenza impone ad ognuno di noi di impegnarci a cambiare le carte in tavola e dare un nuovo volto alla realtà, per restare umani. Non abbassiamo la testa, non giriamoci dall’altro lato, una società giusta ed equa è composta da persone giuste ed eque e tutte insieme assicurano pace sociale e valorizzazione della persona umana. Non sia solo il numero dei morti ad indignarci ma l’ingiustizia, il puro profitto e la superficialità che li hanno provocati.

Non sia la morte sul lavoro un lutto inevitabile, apriamo gli occhi e costruiamo un mondo nuovo. Restiamo umani.