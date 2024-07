Roberto Occhiuto, in riferimento alla legge Calderoli: “è stata approvata di notte e di fretta”

Ad Ariano Irpino la presentazione di “Bella! Ariano 2024 Respiro d’Estate”. Attesi Paolo Vivaldi, Tosca, Nino Frassica & Los Plaggers Band e Stefano Di Battista: un programma declinato sulla leggerezza degli eventi ricreativi e l’eco diffusa su tutto il comprensorio ufitano.

Annunciata la riapertura al pubblico di due location d’eccezione e di rilevanza storica della Città: il rione Tranesi e il Castello Normanno. Lunedì, 29 luglio alle 10.30, la conferenza stampa di presentazione del cartellone presso il Museo Civico e della Ceramica, alla presenza del sindaco e dell’amministrazione, del direttore artistico Gianluca Di Furia e di una rappresentanza delle associazioni coinvolte.

Ariano Irpino- Dopo la Boccata d’Ariano, l’amministrazione comunale di Ariano Irpino guidata dal sindaco Enrico Franza, promuove il “Respiro d’Estate”, nel segno della leggerezza ricreativa che accoglie ogni anno migliaia di visitatori, turisti e viandanti di ogni genere. Ariano celebra l’apertura del sipario sugli eventi estivi- tradizionali e innovativi- senza rinunciare al più ambizioso progetto di riammagliare la collettività dell’intero comprensorio ufitano. Il “Respiro d’Estate” proposto per l’edizione 2024 è l’aria fresca che circola tra i vicoli e le contrade e soffia attraverso le parole, la musica, i colori dell’arte, le storie, i profumi del cibo e lo sguardo oltre le mura della città.

Tutti i dettagli del programma saranno illustrati e divulgati in occasione della conferenza stampa prevista per lunedì 29 luglio 2024 alle 10.30 presso il Museo Civico e della Ceramica. Prenderanno parte il Sindaco Enrico Franza, la Giunta comunale, il Direttore Artistico Gianluca Di Furia e le associazioni della Città di Ariano Irpino. Il cartellone di Bella! Ariano 2024 – Respiro d’Estate si preannuncia ricco di eventi per tutte le età e diffusi in tutta la città.

I promotori illustreranno l’atmosfera che è stata ideata e costruita per la nostra città, ovvero la cornice di riferimento in cui si alterneranno eventi, e grandi novità del palinsesto.

Tra gli artisti attesi, nei diversi palcoscenici naturali della città, Paolo Vivaldi, Tosca, Nino Frassica & Los Plaggers Band e Stefano Di Battista. Inoltre, in occasione della notte di San Lorenzo, la consolidata “Notte Bianca”, presenta in concerto “Maurizio Petrelli Septet in A Night Of evergreen music”. Come da tradizione, sono confermati i grandi eventi che connotano l’estate arianese, a partire dall’Ariano Film Festival, la Rievocazione Storica del dono delle Sante Spine, l’Ariano Folk Festival, La Festa della Pizza, Vicoli ed Arte deLIGHT, Ariano 90 Festival e l’Ariano Biofestival d’Irpinia, alla sua seconda edizione, tra gli altri. Nel consolidare gli eventi di respiro interregionale, il Comune punta ad ampliare l’offerta e ad accendere i riflettori sulle innumerevoli risorse storiche, artistiche e culturali di cui dispone.

Teatro, danza contemporanea, dj set al tramonto e visite guidate, mostre d’arte e musica dal vivo, incontri letterari e tanto sport. In ultimo, ma non ultimo, quest’anno ritorna il servizio dell’Ariano Info Point che guiderà cittadini e turisti durante tutto il

periodo estivo. Questo e tanto altro nel “Respiro D’Estate” della Città di Ariano Irpino.

BELLA! ARIANO 2024 – RESPIRO D’ESTATE IN PILLOLE

“Lucciole di Ariano”: il nostro polmone verde sarà illuminato a festa. Ci ritroveremo

immersi in una magica atmosfera avvolti dalle suggestive “lucciole”che brillano,

purtroppo sempre meno, nelle calde notti d’estate. L’iniziativa vuole accendere una luce,

tu non spegnerla! Partecipa al contest #SiamoLucciole e tagga la pagina ufficiale del

Comune per vincere la stampa in gigantografia della tua foto.

“Reading Party”: quando sono i libri a connettere! Appuntamenti itineranti nell’ambito

dell’iniziativa che ha incantato le maggiori città internazionali e che si propone di

promuovere e coniugare il piacere della buona lettura, delle arti e dello stare insieme con

la scoperta degli angoli più suggestivi della Città di Ariano. Saranno distribuiti

gratuitamente dei libri da leggere durante l’ora di silenzio, lontano dagli smartphone, e a

seguire sarà possibile visitare il Castello Normanno e degustare un aperitivo all’ombra

delle torri. Unica regola: niente cellulari. I libri utilizzati saranno poi devoluti in

beneficenza alle scuole del territorio. Per info e prenotazioni: +39 333 959 6703

“Ariano AfFresco”: Ariano Irpino “Città della ceramica”. Sarà celebrata l’antica arte

della ceramica arianese partendo da un progetto ambizioso che ha visto lo studio e la

collaborazione di diverse professionalità, e che intende ridisegnare le strade e le mura

del centro storico tramite un innovativo allestimento in rete mesh. Il percorso espositivo

vuole evidenziare i decori ed i colori tipici della ceramica arianese in un’ottica

contemporanea e di carattere internazionale preservando, l’identità e l’essenza della

tradizione arianese.

GLI ARTISTI

5 agosto/ Prato Villa Comunale PAOLO VIVALDI

Il maestro Paolo Vivaldi presenta in concerto “Il suono dell’immagine “da Rota a

Morricone e Sakamoto. Un viaggio attraverso i capolavori di questi grandi maestri

attraverso i loro brani per il cinema. Un legame che li unisce in una epicità che ha

esaltato pellicole celebri. Ogni brano verrà introdotto dal Maestro Vivaldi (autore di

colonne sonore) che spiegherà brevemente le peculiarità e caratteristiche espressive di

queste note legate alle immagini. Al Violino Prisca Amori violinista che ha collaborato

per anni con il Maestro Morricone e molti altri grandi compositori di colonne sonore al

violoncello Kyung-Mi Lee violoncellista di grande prestigio e esperienza che anche ha

collaborato con il Maestro Morricone e altri autori. Al pianoforte il Maestro Paolo

Vivaldi autore di colonne sonore che ha curato gli arrangiamenti e le riduzioni per

questo trio da camera.



21 agosto/ Prato Villa Comunale TOSCA

21 agosto il concerto di TOSCA “La bella estate” in Villa Comunale

Protagonista dell’ Estate Arianese 2024 una delle voci piu’ acclamate d’Italia, Tosca

Donati, con il suo tour “La Bella Estate” accompagnata dal suo storico quintetto

formato da Giovanna Famulari / Violoncello, Pianoforte, Voce; Massimo de Lorenzi /

Chitarra; Luca Scorziello / Batteria e Percussioni; Arabella Rustico / Contrabbasso;

Fabia Salvucci / Voce e tamburi a cornice.

L’eclettica artista di fama internazionale, nota per la sua voce potente e la sua capacità di

attraversare con maestria vari generi musicali, dal pop alla musica d’autore, dal jazz alla

musica classica, si esibira’ in un concerto gratuito il 21 agosto alle ore 21.30 al pratone

della villa Comunale antistante il Castello Normanno, che diventerà ancora una volta

palcoscenico a cielo aperto e darà l’opportunità, al pubblico di Ariano e non solo, di

vivere un’esperienza musicale straordinaria.



24 agosto/Piazza Plebiscito NINO FRASSICA

NINO FRASSICA E LOS PLAGGERS BAND. Il tour “2000/3000” di Frassica è atteso

con grande entusiasmo e promette una serata all’insegna dell’allegria e della buona

musica. Nino Frassica è accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili

musicisti; il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Lo show è un

originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto cabaret.

Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre

cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria

identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Protagonista anche il pubblico

che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni

musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a

medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti, ed altri,

fino a crearsi un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile vérve comica

dell’artista siciliano.



26 agosto/Prato Villa Comunale STEFANO DI BATTISTA

Stefano Di Battista Quintet in “La Dolce Vita”. Il 26 agosto Stefano Di Battista si esibirà

in Villa Comunale con il suo quintetto (Stefano Di Battista – Sax, Andrea Rea – Piano,

Matteo Cutello – Tromba, Daniele Sorrentino – Contrabbasso, Luigi Del Prete –

Batteria). Il sassofonista ha voluto omaggiare un’Italia immortale, ricca di grandi

composizioni e temi meravigliosi che riportano, come in un film, le immagini sonore di

quell’epoca d’oro che appunto chiamiamo tutti, appunto, la dolce vita. Da Nino Rota a

Dalla, Conte, Modugno e molti altri, il viaggio musicale è intenso, piacevole,

emozionante e coinvolgente, dove il lirismo della nostra popular music si sposa

perfettamente con il Bebop e il Jazz elegante del magico quintetto.

Non fartelo raccontare: vieni e vivi l’emozione del Respiro d’Estate di Ariano Irpino.

Per rimanere aggiornati è possibile seguire la pagina facebook di Estate Arianese.