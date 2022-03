Roberto Cardinale è il nuovo rappresentante per il comune di Ariano Irpino, nel Consiglio d’Ambito ATO Rifiuti

Nella giornata di ieri 16 Marzo, si è tenuta l’elezione per il rinnovo del Consiglio d’ambito dell’Ato Rifiuti Avellino, ente provinciale per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con estremo orgoglio comunichiamo che la città di Ariano Irpino avrà un suo rappresentante tra i consiglieri eletti. Il compagno Roberto Cardinale rappresenterà la nostra comunità in ambito provinciale.

La cogente e delicata questione della gestione dei rifiuti in provincia di Avellino, sarà senza ombra di dubbio lavoro di cui Roberto Cardinale ha piena contezza e competenza e si farà portavoce delle istanze di tutto il territorio.

L’ottenimento di questo importante risultato, per il Partito Socialista Italiano che ha sempre come unico obiettivo quello di lavorare per la comunità, è stato possibile grazie al dialogo tra tutti gli attori interessati. Bisogna anzitutto ringraziare il sindaco Enrico Franza e tutta la maggioranza che ha sostenuto e avallato la candidatura di Roberto Cardinale. Bisogna ringraziare il segretario cittadino Massimiliano Alberico Grasso per il suo lavoro instancabile di raccordo tra i vari gruppi politici.

La sinergia messa in campo da tutti le parti interessate ha, e ha sempre avuto un unico obiettivo, quello di far sì che Ariano avesse un suo rappresentante in seno a questo importante Ente . Non resta che fare i nostri migliori auguri al compagno Roberto Cardinale, che sia l’inizio di un percorso foriero di benessere e ripresa per la nostra città.

Buon lavoro e Avanti!

PSI sezione “Ireneo Vinciguerra”