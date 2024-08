Raccolta Oli Esausti  3, 4 e 5 settembre

Il 1° settembre 2024, la Villa Comunale di Ariano Irpino ospiterà un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei cani: il Dog Day. Un pomeriggio speciale, fortemente voluto e organizzato da Giuseppe Melito e Gianluca Mainiero, rispettivamente presidente e segretario dell’associazione “Be Human“.

La manifestazione sarà interamente dedicata alla scoperta e alla celebrazione dei nostri amici a quattro zampe, offrendo un ricco programma di attività e momenti di condivisione.

L’evento vedrà la partecipazione di Antonio Grasso, presidente del Circolo del Pastore Maremmano Abruzzese e allevatore riconosciuto ENCI della razza; Giuseppe Rizzo, presidente del Gruppo Cinofilo Irpino; Massimiliano Tanza, titolare dell’Allevamento del Tuticum; Francesco Cardile, rappresentante dell’allevamento Team-Gaudi; Giuseppe Melito, addestratore cinofilo e presidente dell’associazione “Be Human”; e Simone Lino, addestratore cinofilo ENCI.

L’appuntamento avrà inizio alle 16:00 con l’apertura delle iscrizioni. Alle 16:30 si terrà l’esposizione cinofila. Occasione, questa, per conoscere diverse razze e meticci e scoprire le loro caratteristiche particolari. Successivamente, alle 17:30, sarà possibile assistere a una dimostrazione di IGP, ovvero di cani addestrati per l’utilità e la difesa, che mostreranno le loro abilità e l’importanza del lavoro svolto al fianco dei loro conduttori.

Alle 18:00 seguirà la premiazione, con un riconoscimento speciale per il miglior “Soggetto di Razza” e il miglior “Soggetto Meticcio”. La premiazione vuole celebrare non solo la bellezza, ma anche il carattere e le qualità uniche di ogni cane.

Alle 19:00, un’interessante sessione dedicata alla pet therapy approfondirà il ruolo terapeutico dei cani nella vita delle persone, mostrando i benefici straordinari che questi animali possono offrire in termini di benessere emotivo e fisico. La giornata si concluderà alle 20:00 con un incontro dedicato al “Ruolo dell’Allevatore in Cinofilia”, per esplorare le responsabilità e le sfide di chi si dedica con passione a questa attività.

Il costo di iscrizione è di 10€. La cifra sarà interamente devoluta in beneficenza a favore della ricerca contro l’autismo. Una scelta che sottolinea l’importanza di unire la passione per i cani con un impegno concreto verso il prossimo, facendo del Dog Day non solo un momento di svago e condivisione, ma anche di solidarietà.

Come partecipare:

per partecipare o per maggiori informazioni, è possibile contattare Giuseppe al numero 338 530 5254.