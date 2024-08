Il referendum contro l’Autonomia differenziata innervosisce Calderoli

I LIONS di Ariano Irpino aderiscono anche quest’anno al service di rilevanza multidistrettuale e nazionale dello “ZAINO SOSPESO”.

L’idea del Service “Zaino Sospeso” nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare, in un momento storico di grandi difficoltà economiche, le spese per acquistare il materiale scolastico.

Sino ad ora hanno aderito le seguenti Cartolerie:

ARIANO IRPINO

Cartolibreria Mainiero – Piazza Mazzini

La Cartocontabile – Via Guglielmo Marconi

Cuore di Carta – Via Castello

Cart – Via Cardito

SI Business – Via Martiri

Mille Idee – Via Martiri

S.G. Assistenza – Via Russo Maddalena

Supermercato Vitillo

C.da Brecceto,3

Supermercato 2M , via Bassiello (San Vito)

Bar Marra Rosetta , via Bassiello (San Vito)

MELITO IRPINO

Cartolibreria Vozzella – Corso Italia