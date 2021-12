Raccolta del vetro anticipata a mercoledì 5 gennaio

“Il livello di incidenza del covid al 40% nella popolazione irpina, mi pare sia un dato drammatico. Ma ancora più sconcertante appare la considerazione che fa il manager dell’azienda sanitaria Morgante sulla necessità di organizzare (ancora? Non l’ha ancora fatto?) interventi per far fronte all’emergenza”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Vincenzo Ciampi.”Faremo, diremo, stiamo parlando con i farmacisti, stiamo organizzando la caserma Berardi, pensiamo ad altri drive in: non mi sembra che la declinazione al futuro delle azioni sia la più adatta a tranquillizzarci in una condizione come l’attuale. Mi sembra invece necessario mettere in campo da subito una amplissima campagna vaccinale che metta a disposizione tutte le forze utilizzabili. Omicron non aspetta. Stiamo perdendo tempo. La manager si sta facendo trovare impreparata.

Serve attrezzare subito una campagna vaccinale che metta immediatamente a lavoro tutto il personale necessario affinché la copertura sia massima, perché non ci siano più file in attesa presso i centri che inoculano la terza dose. Vanno immediatamente impegnati I farmacisti della campagna vaccinale, vanno implementati soprattutto nel capoluogo i centri vaccinali. Non è il momento di fare risparmi di sorta sulla salute delle persone, Non c’è altro tempo da perdere. La Morgante ne ha già perso troppo