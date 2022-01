PSI Ariano:”Chiediamo chiarimenti alla Direzione ASL per alcune questioni che coinvolgono pazienti e cittadini”

Con le festività natalizie ormai alle spalle, il PSI di Ariano Irpino inaugura il nuovo anno 2022 facendosi carico di problematiche quotidiane, ma importanti.

Il partito socialista di Ariano, oltre ad essere un partito riformista, europeista e ambientalista, è il partito dell’inclusione, della vicinanza e della parità, è quindi sua premura accogliere le istanze dei cittadini, seguire da vicino le questioni che riguardano direttamente la cittadinanza con l’intento di operare e progettare per il bene della collettività.

Infatti all’indomani del congresso cittadino, tenutosi il 6 novembre 2021, il direttivo del partito si è strutturato in gruppi di lavoro, ognuno dei quali si interessa di temi specifici.

Tra questi, vi è il gruppo che tratta in materia di Sanità e questione Sociali che, già in data 3 gennaio 2022,ha inoltrato un’istanza alla Direzione Generale ASL per avere chiarimenti sulla mancanza di personale medico nel reparto di dialisi dell’ospedale Frangipane: una questione da non sottovalutare, anzi a tratti allarmante, dato che le unità mediche operative sono soltanto DUE.

Inoltre, all’interno della nota sono state poste ulteriori questioni quali:

come mai un paziente in dialisi risultato positivo al Covid sia stato trasferito al Cotugno di Napoli,

nonostante il presidio ospedaliero del Tricolle ospiti al suo interno un reparto Covid19;

prenotare;

Infine, è stata proposta l’apertura di un HUB per la somministrazione dei tamponi ad Ariano, che vada a

coadiuvare quello di Frigento che nei giorni scorsi era completamente al collasso.

Si fa presente che la nota per conoscenza è stata trasmessa contemporaneamente al Sindaco di Ariano

Irpino Enrico Franza, e all’ Assessore alla Sanità Carmine Grasso.

Tale lavoro è stato possibile grazie alle segnalazioni dei cittadini, che nelle ultime

settimane hanno vissuto quotidianamente tali disagi.

È questo lo spirito con cui si intendono abbattere le barriere e le mancanze che interessano i cittadini, gli stessi che nel settembre 2020 hanno riposto la loro fiducia nel PSI arianese, impegnandosi principalmente nella politica di vicinanza e di ascolto.

Il Segretario PSI

Massimiliano Alberico Grasso