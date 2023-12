PromuoviAMO ARIANO La Pro Loco “I Normanni” lancia la sfida per la valorizzazione del territorio

Sabato 2 dicembre ore 18.00 la formazione di coach Giulio Filomena e coach Nico Medici si confronta con la Selezione IrpiniaSannio composta dalle migliori speranze del volley territoriale. In campo per la formazione ospite ci saranno diversi atleti del GSA ed in panchina a dirigere la squadra siederanno mister Antonio Palermo e mister Rosario Checa , tecnici designati dal presidente Aquino come responsabili del processo di crescita dei giovani talenti del comitato Fipav IrpiniaSannio. Per l’occasione il GSA darà grande spazio agli atleti under 15 e under 17 per un confronto che si preannuncia ricco di bel gioco e di entusiasmo