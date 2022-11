Precari irpini della sanità: quale futuro?

Il sindaco di Ariano Irpino ha firmato in questi ultimi giorni i provvedimenti con i quali ha proceduto a una revisione delle deleghe assessorili e alla nomina di quattro nuovi assessori.

Ieri, l’ultimo ingresso in giunta della consigliera del Partito Democratico in Consiglio Comunale, la Prof.ssa Grazia Vallone, alla quale è stato conferito il ruolo di Vicesindaca in sostituzione del dimissionario Dr. Carmine Grasso e alla quale sono state assegnate le deleghe all’Istruzione e Politiche giovanili, Urbanistica e PNRR.

Il Sindaco, ringraziando ancora una volta gli assessori uscenti per l’impegno e la collaborazione profusi, ha portato a termine questa complessa fase di “rimpasto” che ha visto, al di là delle legittime e comprensibili perplessità da parte di qualcuno, ad un rinnovo della giunta in soli dieci giorni, riequilibrando le deleghe in base ad un criterio di omogeneità e operatività.

“Le note vicende dei giorni scorsi – afferma il sindaco Franza – ci hanno indotto a una riflessione e a una riorganizzazione della giunta. Una squadra di governo, è una vera squadra, se si misura con le difficoltà che incontra sul proprio cammino, compiendo scelte, prendendo decisioni, con la necessaria maturità e responsabilità. Io l’ho fatto, noi l’abbiamo fatto, non senza gravità, ma soltanto ed esclusivamente nell’interesse della comunità che abbiamo l’onore di rappresentare. In sostituzione del Dr. Carmine Grasso, è stata nominata assessora, con il ruolo anche di vicesindaca, la Prof.ssa e consigliera Grazia Vallone, alla quale ho ritenuto opportuno conferire la delega all’Istruzione e politiche giovanili, pienamente nelle sue competenze, e la delega all’Urbanistica e PNRR, conferita al

gruppo PD che saprà certamente coordinare, insieme con la maggioranza tutta, il complesso processo di trasformazione della visione della città e della gestione dei fondi PNRR che abbiamo già ricevuto e riceveremo. La neo assessora Maria Elena De Gruttola, rappresentante della componente socialista in coalizione, che ringrazio per aver già preso in carico la piena organizzazione degli eventi natalizi, assume la responsabilità della Cultura, della Promozione del territorio e turismo e dello sviluppo sostenibile, temi confacenti alla sua formazione e alla sua professione e che rappresentano un impegno certamente gravoso, ma che sono certo saprà onorare. Desidero, inoltre, ringraziare il consigliere Toni La Braca, del gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle, per averaccettatol’incaricodi assessore con delega all’Ambiente e al Patrimonio, un compito questo che richiede disponibilità, costanza e dedizione, oltre che responsabilità e ingegno, qualità queste che non mancano al neo assessore.

Ringrazio ancora la Dr.ssa e neo assessora al Bilancio e Contenzioso, Angela Perito, che rientra come rappresentante in giunta della lista civica “Ariano Futura”, insieme con il già assessore alle Politiche Sociali e Abitative, Dr. Pasqualino Molinario, per la grande disponibilità dimostrata nell’assunzione di incarichi così gravosi, in particolar modo, in questa fase così delicata dell’economia del nostroPaese. Ma il ringraziamento – prosegue Franza – lo estendo a tutta la giunta e a tutte le forze di maggioranza che hanno compreso perfettamente il momento, e nonostante delle frizioni evidenti, non lo nascondo, si è riusciti ad essere ancora squadra e far fronte comune. Tutti si sono messi a disposizione, ognuno per il proprio ruolo e per le proprie competenze, per rilanciare l’azione amministrativa, per troppo tempo, depotenziata e rallentata anche dalla mancanza di un adeguato numero di risorse umane impiegate e tali da far fronte con la massima efficienza alle molteplici problematiche della Città di Ariano. Oggi – conclude il sindaco – con la riorganizzazione degli uffici e con quella della nostra squadra vogliamo stabilire un nuovo punto di partenza, forti dei risultati raggiunti e delle esperienze compiute e pienamente consapevoli di quelle che ci attendono.Non siamo all’anno zero, tutt’altro, maper me, per noi,èquestoil momento giusto per dare nuova linfa al nostro operato, intensificando quel rapporto di fiducia con tutti i cittadini, con chi ci ha votato e con chi ha scelto altri, perché la città è una, la comunità è una e ne condividiamo il destino. Siamo uniti, consapevoli delle responsabilità, avvertiamo forte l’onere delle scelte da compiere e l’onere di doverle compiere. Al prossimo consiglio comunale, che verrà da qui a qualche giorno , vi presenterò i componenti della nuova giunta e la squadra rinnovata tra i banchi della maggioranza consiliare. Un caro abbraccio a tutti.”