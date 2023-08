“Pensiamo alla salute” giornata di prevenzione in collaborazione tra Croce Rossa Italiana, ASL AV e Comune di Ariano Irpino

Ieri (21 agosto) si è tenuto il Consiglio Comunale di approvazione del bilancio previsionale, argomento fondamentale.

Un Consiglio per pochi intimi, anzi per nessuno, visto che il Presidente del Consiglio Comunale, con l’avallo del Sindaco e della sua maggioranza, ha deciso unilateralmente, per la prima volta dopo almeno cinque anni, di negare la diretta streaming, nonostante la stessa fosse stata preannunciata nella convocazione del Consiglio, atto ufficiale pubblicato sull’Albo Pretorio.

Un atto di arroganza che si commenta da solo, che penalizza i cittadini interessati a seguire i lavori consiliari (sia in diretta che in differita) e che è segno di grande debolezza da parte di una compagine che, abbandonato ormai ogni buon proposito di modernità e di trasparenza, preferisce sottrarsi al pubblico confronto.

Chiediamo che a partire dal prossimo Consiglio Comunale venga ripristinato un collegamento streaming tecnicamente adeguato, e che il confronto tra le forze consiliari rientri nell’alveo del buon senso e del rispetto istituzionale.

La Minoranza in Consiglio Comunale